В Верховной Раде предлагают запретить в Украине тонкие пластиковые и оксо-биоразлагаемые пакеты с 1 января 2022 года

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В Верховную Раду Украины внесен очередной законопроект №2051-1, предлагающий запретить реализацию пластиковых пакетов толщиной до 50 мкм и оксо-разлагаемых (оксо-биоразлагаемых) пластиковых пакетов на территории Украины с 1 января 2022 года.

Согласно документу, запрет не распространяется на сверхлегкие пакеты (толщиной до 15 мкм) шириной до 225 мм (без боковых складок), глубиной до 345 мм (с боковыми складками) и длиной до 450 (с ручками), используемые как первичная упаковка свежей рыбы, мяса и продуктов из них, сыпучих продуктов и льда.

«В течение последних 65 лет человечество произвело более восьми миллиардов тонн пластика, большая часть которого — пластиковые пакеты. Согласно данным статистики, ежегодно в странах-членах Европейского союза используются более 800 000 тонн одноразовых полиэтиленовых пакетов. Ежегодно каждый украинец использует около 500 полиэтиленовых пакетов, в то время как в ЕС этот показатель приближается в среднем к 90 пакетам. Всего около 6% от их общего числа позже были направлены на переработку. В Украине на человека ежегодно приходится более 500 выброшенных полиэтиленовых пакетов» — отметили разработчики законопроекта.

Авторы указывают, что разложение оксо-биоразлагаемого пакета создает миллионы микроскопических частиц пластика, которые не исчезают, поэтому продвижение таких пакетов под видом «экологически чистых» вводит потребителей в заблуждение.

Законопроект предусматривает, что несоответствующие требованиям пакеты, которые останутся к 1 января 2022 года, должны быть утилизированы за счет объекта хозяйствования, который их приобрел. Законопроект также предполагает введение штрафов за реализацию пластиковых пакетов или оксо-разлагаемых пакетов под видом биопакетов.

Отметим, что в начале 2019 года депутаты Верховной Рады зарегистрировали законопроект №9507 об уменьшении количества отдельных видов отходов из полиэтилена в гражданском обороте, который должен был ввести ограничения на использование пластиковых пакетов в Украине.

Напомним, что еще в 2017 году Киевсовет призвал Верховную Раду Украины полностью запретить использование и продажу полиэтиленовых пакетов. Во многих европейских странах аналогичные запреты носят локальный или региональный характер, а в конце прошлого года такие пакеты запретили в Грузии.

Источник: ЭП, ВРУ