В Украине могут запретить пластиковые пакеты с 2021 года, в Верховную Раду уже внесли соответствующий законопроект

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Вчера, 28 января 2019 года, депутаты Верховной Рады зарегистрировали законопроект №9507 об уменьшении количества отдельных видов отходов из полиэтилена в гражданском обороте, который введет ограничения на использование пластиковых пакетов в Украине.

Законопроект разработан на основе Директивы Европейского Парламента № 94/62 / EC и действующих законов стран-членов ЕС. Документ инициирован общественной организацией ReThink и более чем 50-ю народными депутатами.

«Его принятие поставит Украину в один ряд с цивилизованными странами, которые понимают последствия чрезмерного использования пластика для окружающей среды», — отметил сооснователь ReThink Роман Пучко.

Законопроект №9507 предлагает:

Запретить предоставление полиэтиленовых пакетов на безвозмездной основе с 1 января 2021 года. Запретить реализацию полиэтиленовых пакетов с толщиной стенки до 50 микрон с 1 января 2022 года. Ввести обязательную сертификацию пакетов на пригодность к биоразложению (для биоразлагаемых пакетов) в соответствии с национальными стандартами с 1 января 2021 года.

Вместо таких пакетов предлагается использовать альтернативную тару — текстильные сумки и мешочки, бумажные пакеты, или пакеты из крахмала, которые используются в странах ЕС, где уже ввели запрет на пластиковые пакеты.

Законопроектом также предусмотрены исключения из гигиенических соображений. Запрет не распространяется на сверхлегкие пластиковые пакеты с толщиной стенки до 15 микрон и размерами 225 мм x 345 мм x 450 мм, используемых для мяса, рыбы и продуктов из них, а также сыпучих продуктов, для которых пакет является первичной упаковкой.

Напомним, что еще в 2017 году Киевсовет призвал Верховную Раду Украины полностью запретить использование и продажу полиэтиленовых пакетов. Во многих европейских странах аналогичные запреты носят локальный или региональный характер, а в конце прошлого года такие пакеты запретили в Грузии.

Источник: Liga.net, Верховная Рада Украины