Киевсовет призвал Верховную Раду Украины полностью запретить использование и продажу полиэтиленовых пакетов

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Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение направить обращение в Верховную Раду Украины о необходимости принятия закона о запрете использования и продажи полиэтиленовых пакетов.

По статистике, ежегодно в странах-членах Европейского Союза используется более 800 тыс. тонн одноразовых полиэтиленовых пакетов, а в среднем на одного гражданина ЕС приходится примерно 190 пакетов. При этом только около 6% от их общего количества идет на переработку.

“В Украине на одного человека приходится более 500 полиэтиленовых пакетов в год. При этом период разложения пакета составляет более 100 лет (по другим данным – около 500 лет). Это приводит к загрязнению окружающей среды, вызывает засорение улиц, зеленых и прибрежных зон, водоемов. Учитывая это, около 40 стран мира уже приняли нормативные акты, которые запрещают или ограничивают использование полиэтиленовых пакетов”, – отметил депутат Киевсовета Константин Яловой.

На сайте электронных петиций в Киевский городской совет была зарегистрирована инициатива о запрете использования и продажи одноразовых полиэтиленовых пакетов. Она была поддержана на заседании постоянной комиссии Киевсовета по вопросам экологической политики.

Однако действующее законодательство не предусматривает возможность органов местного самоуправления устанавливать запрет обращения товаров на территории соответствующей административно-территориальной единицы. Таким образом, вопрос запрета использования и продажи полиэтиленовых пакетов должен решаться на государственном уровне. С этой целью Киевсовет обратился к Верховной Раде Украины с просьбой решить вопрос запрета использования полиэтиленовых пакетов на законодательном уровне, решение поддержали 85 депутатов.

Отметим, что во многих европейских странах аналогичные запреты носят локальный или региональный характер. Государственный безусловный запрет на использование таких пакетов существует только во Франции. Он вступил в силу с 1 января 2017 года, под запретом оказались не только обыкновенные пластиковые пакеты из магазинов, но и пластиковая тара для розничной продажи овощей и фруктов. Для сравнения, в Африке уже девять стран – Камерун, Гвинея-Биссау, Танзания, Мали, Уганда, Мавритания, Малави, Эфиопия и Кения – запретили использование таких пакетов.

Источник: Киевсовет