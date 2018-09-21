С октября в Грузии будут запрещены одноразовые полиэтиленовые пакеты

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Использование полиэтиленовых пакетов является проблемой глобального масштаба. С целью снижения загрязнения окружающей среды в Грузии с 1 октября 2018 года будет запрещено производить, ввозить и продавать полиэтиленовые пакеты толщиной менее 15 мк.

Предположительно, запрет позволит значительно снизить потребление пластика. Более того, с 12 апреля 2019 года на территории страны запретят использовать любые полиэтиленовые пакеты.

Планируется, что им на смену придут биоразлагаемые пакеты. При этом на данный момент не сообщается, кто будет их производить и как на это отреагирует рынок.

«В последние годы весь мир объявил борьбу с использованием упаковочного материала из пластика. Окружающая среда больше всего загрязняется именно продуктами из пластика, особенно это касается широко распространенных так называемых пластиковых пакетов. Эта проблема остро стоит в Грузии. Соответственно, в рамках зеленой экономики и политики по охране окружающей среды наше правительство приняло постановления, которые вступят в силу с 1 октября 2018 года и обеспечат поэтапное максимальное изъятие из употребления одноразовых пакетов», — отметил Мамука Бахтадзе, премьер-министр Грузии.

На сегодняшний день полиэтиленовые пакеты полностью выведены из оборота в Гонконге, на Тайване, в Австралии, Бельгии, ряде штатов Индии, в Бангладеше и на Гавайях. Также активно борются с использованием полиэтиленовых пакетов и многие государства ЕС, во многих из которых потребление пластика за последние годы упало на 95%.

Источники: hightech.fm, NewsGeorgia