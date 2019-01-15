В Viber появилась новая функция проведения опросов в групповых чатах и сообществах
В мессенджере Viber появилась функция проведения опросов в групповых чатах и сообществах, которая предоставляет дополнительную возможность для получения обратной связи и взаимодействия в группах.
Благодаря новой функции все участники чата в режиме реального времени смогут узнать мнение собеседников по какому-либо вопросу, не путаясь в разрозненных ответах и комментариях в истории переписки.
Участники групповых чатов и администраторы сообществ теперь могут легко создать опрос, нажав в меню чата на значок опроса, который доступен в свежей версии приложения Viber. Затем нужно ввести сам вопрос, а также до 10 возможных вариантов ответа на выбор.
Все участники группового чата или сообщества могут проголосовать, нажав на «лайк» напротив понравившегося варианта. Результаты голосования обновляются в режиме реального времени по мере того, как добавляется новый голос.
В групповых чатах пользователи могут посмотреть, за какую опцию проголосовал каждый из участников, нажав на соответствующий вариант ответа, в то время как голосование в сообществах проходит анонимно.
Напомним, что недавно Viber рассказал, как украинцы общались в 2018 году, а также назвал самые «активные» города Украины.
Источник: Viber