В Viber появилась новая функция проведения опросов в групповых чатах и сообществах

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В мессенджере Viber появилась функция проведения опросов в групповых чатах и сообществах, которая предоставляет дополнительную возможность для получения обратной связи и взаимодействия в группах.

Благодаря новой функции все участники чата в режиме реального времени смогут узнать мнение собеседников по какому-либо вопросу, не путаясь в разрозненных ответах и комментариях в истории переписки.

Участники групповых чатов и администраторы сообществ теперь могут легко создать опрос, нажав в меню чата на значок опроса, который доступен в свежей версии приложения Viber. Затем нужно ввести сам вопрос, а также до 10 возможных вариантов ответа на выбор.

Все участники группового чата или сообщества могут проголосовать, нажав на «лайк» напротив понравившегося варианта. Результаты голосования обновляются в режиме реального времени по мере того, как добавляется новый голос.

В групповых чатах пользователи могут посмотреть, за какую опцию проголосовал каждый из участников, нажав на соответствующий вариант ответа, в то время как голосование в сообществах проходит анонимно.

Напомним, что недавно Viber рассказал, как украинцы общались в 2018 году, а также назвал самые «активные» города Украины.

Источник: Viber