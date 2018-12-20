Viber определил самые «активные» города Украины и рассказал, что мессенджер уже установлен у 97% владельцев всех смартфонов в стране

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Компания Viber провела исследование активности среди своих пользователей на территории Украины. На сегодняшний день мессенджер установлен у 97% владельцев всех смартфонов в Украине, а наиболее общительными в Украине ожидаемо оказались жители крупных городов.

Активнее всего писали сообщения и звонили в Viber жители Киева — их доля составила 31% активных пользователей Viber в Украине. На втором месте оказался город Днепр с данными 17%, а на третьем Одесса — 13.2%.

Также статистика активности говорит, что в 2018 году в Украине было создано более 4 тысяч сообществ в Viber, участниками которых сегодня являются около 4-х миллионов пользователей мессенджера.

Согласно данным исследования Kantar TNS Cmeter Mobile 2018, Viber в Украине является самым популярным приложением — мессенджер установлен на 97% смартфонов украинских пользователей. Исследование проводилось на основании данных о количестве совершенных звонков и отправленных с помощью Viber сообщений в период с января по ноябрь 2018. Аудитория приложения во всем мире на данный момент насчитывает более 1 миллиарда пользователей.

«Украина является важным рынком для компании, у нас исторически сильные позиции в стране. Много украинцев пользуются приложением достаточно давно, это очень активная аудитория, которая заходит в мессенджер ежедневно, делится фотографиями, гиф, стикерами», — прокомментировала Яна Рожкова, директор по коммуникациям Viber.

Яна Рожкова отмечает, что компания уделяет много внимания развитию Viber на украинском рынке. В Украине Viber реализует крупные партнерские проекты со звездами, телеканалами, работает с международными и локальными брендами (Тина Кароль, 1+1 медиа, Люкс ФМ, ПриватБанк, ПУМБ и другие). В 2019 году украинских пользователей мессенджера ожидают новые функции, еще больше интересного контента и возможностей для коммуникации.

Источник: Viber