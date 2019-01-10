Viber рассказал, как украинцы общались в 2018 году: молодежь чаще пишет, чем звонит, а эмодзи и стикеры имеют большее значение для мужчин, нежели для женщин

Компания Viber подвела итоги прошедшего 2018 года в Украине и поделилась результатами исследования активности украинских пользователей. Проведенное исследование выявило отличия в использовании мессенджера мужчинами и женщинами, а также отличия между пользователями разных поколений.

Самыми активными городами Украины оказались Киев, Днепр и Одесса. Оказалось, что жители Украины предпочитают звонить собеседнику, а не писать сообщения: 54% пользователей лучше позвонят, а 46% — напишут. При этом мужчины выбирают звонки чаще, чем женщины. Около 57% опрошенных мужчин предпочитают звонить собеседникам, в то время как половина опрошенных женщин выбирают вариант написать.

В среднем, 28% украинцев совершают звонки более 10 раз в день. А еще половина украинцев больше 10 раз в день пишут сообщения в мессенджерах. Одновременно с этим, частота звонков зависит от возраста пользователя: молодежь предпочитает отправлять сообщения, а не звонить. Большая часть пользователей в возрасте до 18 лет совершают три или меньше звонков в день, а треть пользователей старше 25 лет звонят более 10 раз в день. Самыми активно пишущими оказались пользователи в возрасте от 18 до 25 лет — около двух третей опрошенных отправляют более 10 сообщений в день.

Исследование Viber также разрушило гендерный стереотип — оказалось, что эмодзи и стикеры имеют большее значение для мужчин, нежели для женщин. Их отсутствие признали поводом для обиды почти 10% опрошенных мужчин и только 5% женщин (хотя нельзя исключать, что они просто скрыли свое истинное отношение к проблеме — ред.). Забавные выражения эмоций важны и для молодежи: переписка без стикеров и эмодзи огорчит каждого десятого пользователя в возрасте от 18 до 25 лет.

Когда речь заходит о поздравлениях, одних сообщений бывает недостаточно и близким все же следует позвонить — так считает треть всех опрошенных. Между тем, количество опрошенных почти в равной степени разделилось на тех, кто любит поздравлять близких сообщениями, и на тех, кто предпочитает и сообщения, и звонки.

Исследование выявило, что в состоянии алкогольного опьянения экс-возлюбленным отправляют сообщения 34% украинцев. Большую склонность к переписке с бывшими имеют мужчины. Как избежать такого конфуза? Около 40% украинцев предпочли бы иметь функцию отключения Viber при алкогольном опьянении, в то же время около трети опрошенных иронично отмечают, что такая функция уже существует — это их мозг. Если же «блокировка» не сработала и сообщение уже доставлено, его можно удалить в любое время после отправки. Функцией удаления сообщений пользовался каждый третий украинец, а регулярно удаляет сообщения “для всех” почти каждый пятый пользователь. При этом женщины чаще “чистят” переписку. Также исследование показало, что такая функция популярнее среди украинцев от 25 до 40 лет, нежели среди молодежи от 18-25 лет.

Напомним, что по данным компании количество зарегистрированных пользователей Viber во всем мире составляет более 1 млрд. человек. При этом в Украине этим мессенджером пользуются 97% всех владельцев смартфонов.

Источник: Viber