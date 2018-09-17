В ВРУ зарегистрирован ещё один законопроект о криптовалютах и налогообложении соответствующих операций

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В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона № 9083 «О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно налогообложения операций с виртуальными активами в Украине». Его инициаторами выступили Алексей Мушак и ещё 22 народных депутата.

Целью принятия проекта закона является выведение из теневого рынка большого объема операций, а также пополнение бюджета за счет привлечения к налогообложению кардинально нового вида доходов физических и юридических лиц – доходов от операций с виртуальными активами. Кроме того, как считают авторы, принятие закона будет стимулировать развитие рынка виртуальных активов в Украине.

С целью налогообложения, законопроект вводит в обращение такие понятия как виртуальные активы, токен, токен-актив, криптовалюта, эмитент виртуального актива, майнинг, операции с виртуальными активами, прибыль от операций с виртуальными активами.

Проектом предусмотрено, что прибыль предприятий от операций с виртуальными активами с 1 января 2024 года будет облагаться налогом по базовой ставке – 18%. Однако на протяжении периода становления правового регулирования рынка виртуальных активов, предлагается до того времени установить ставку налога на прибыль предприятий для такого вида прибыли на уровне 5%.

Исключение составляет прибыль от операций с токенами-активами, которые удостоверяют права на товары, к прибыли от операций с которыми применяется ставка налога другая, чем к прибыли от операций с виртуальными активами.

Прибыль (доходы) физических лиц от операций с виртуальными активами предлагается облагать по ставке 5%.

Источник: FinClub