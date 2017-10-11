Новый законопроект о криптовалютах: они признаются финансовым активом, а майнинг разрешается только юрлицам или ФЛП

Всего несколько дней назад в ВРУ был зарегистрирован первый в Украине законопроект об обращении криптовалют, который был разработан при содействии «Украинской блокчейн ассоциации». Но этого депутатам показалось мало, и уже 10 октября Сергей Рыбалка от Радикальной партии Олега Ляшко зарегистрировал новый законопроект (№7183-1) – «О стимулировании рынка криптовалют и их производных в Украине».

Как и в предыдущем законопроекте, новый документ вводит ряд определений, хотя трактовки немного отличаются. Причём, в данном случае криптовалюту признают финансовым активом, а не предметом мены. Соответственно, от криптовалютных бирж требуется получение статуса финансового учреждения. Остановимся на основных определениях:

Криптовалюта — децентрализированное цифровое измерение стоимости, которое может быть выражено в цифровом виде и функционирует как средство обмена, сохранения стоимости или единица учета, основанная на математических вычислениях, является их результатом и имеет криптографическую защиту учета. Криптовалюта для целей правового регулирования считается финансовым активом.

— децентрализированное цифровое измерение стоимости, которое может быть выражено в цифровом виде и функционирует как средство обмена, сохранения стоимости или единица учета, основанная на математических вычислениях, является их результатом и имеет криптографическую защиту учета. Криптовалюта для целей правового регулирования считается финансовым активом. Майнинг криптовалют — деятельность физических и юридических лиц по проведению математических расчетов с целью получения вознаграждения в виде единиц криптовалюты.

— деятельность физических и юридических лиц по проведению математических расчетов с целью получения вознаграждения в виде единиц криптовалюты. Криптообменные операции — операции по обмену национальной валюты на криптовалюту, криптовалюту на национальную валюту, а также одного вида криптовалюты на другой.

— операции по обмену национальной валюты на криптовалюту, криптовалюту на национальную валюту, а также одного вида криптовалюты на другой. Криптобиржа — юридическое лицо, имеющее статус финансового учреждения, предоставляющее все виды финансовых услуг на рынке криптовалют.

— юридическое лицо, имеющее статус финансового учреждения, предоставляющее все виды финансовых услуг на рынке криптовалют. Пункт обмена криптовалют — структурное подразделение финансового учреждения, которое предоставляет услуги на рынке криптовалют, которое совершает криптообменные операции.

Согласно этому документу, на государственные органы возлагается обязанность контролировать криптобиржи. Криптобиржи должны будут получать лицензию на свою деятельность. Они имеют право открывать счета в криптовалюте как гражданам Украины, так и нерезидентам.

Все операции на этом рынке совершаются на страх и риск его участников — государство не отвечает по обязательствам участников этого рынка. При этом государству приписываются и странные функции вроде «определения приоритетных направлений и путей поддержки развития деятельности по майнингу криптовалют с учетом предложений органов местного самоуправления».

Документ Сергея Рыбалка более чётко прописывает налоговые обязательства криптобирж. Они должны будут уплачивать дополнительный сбор на пенсионное страхование с операций продажи и покупки криптовалют, а затем им предстоит отчитываться в Пенсионный фонд.

В то же время автор нового законопроекта предлагает ввести стимулы для тех, кто майнит криптовалюты. В частности, НКРЭ предлагается разработать специальные сниженные тарифы на электроэнергию для майнеров в ночное время. Но майнером может стать не любой желающий. По нормам законопроекта, право на майнинг предоставляется только юридическим лицам и физическим лицам со статусом субъекта предпринимательской деятельности. Таким образом, чтобы легально майнить, предстоит зарегистрироваться в качестве ФЛП, уплачивать фиксированный или единый налог и единый социальный взнос. Запрещается майнить с использованием оборудования третьих лиц без их на то соглашения.

Источник: AIN