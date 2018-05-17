Депутаты разрабатывают ещё один законопроект, легализирующий и регулирующий использование криптовалют в Украине
Народный депутат Алексей Мушак опубликовал в соцсети Facebook черновик законопроекта о регуляции рынка криптовалют Украины. Рассмотрим основные положения законопроекта.
Согласно документу, криптовалюта – это токен, который функционирует как средство обмена или сохранения стоимости. В свою очередь, токен — это централизованная или децентрализованная цифровая единица учета, которая основана на математических вычислениях и имеет криптографическую защиту. Законопроектом предполагается приравнять сделки, совершенные с использованием смарт-контрактов к сделкам, совершенным в электронной форме, и обеспечивать соответствующую защиту сторон.
Законопроект определяет принципы государственной политики в сфере токенов и криптовалют. Среди них:
- устранение регуляторных и бюрократических препятствий на рынке токенов и криптовалют для всестороннего применения технологии распределенного реестра цифровых транзакций;
- обеспечение прозрачности, честности и добросовестности ведения всеми субъектами рынка токенов и криптовалют деятельности для избегания и противодействия мошенничеству и противоправной деятельности;
- обеспечение всесторонних, эффективных и исчерпывающих механизмов защиты прав и интересов всех субъектов рынка токенов и криптовалют;
- обеспечение, поддержание и улучшение международной репутации Украины, как авторитетной привлекательной и респектабельной юрисдикции для ведения деятельности на рынке токенов и криптовалют.
Авторы документа определили права и обязанности участников рынка криптовалют. Среди прав:
- самостоятельно выбирать профессионального участника рынка токенов и криптовалют для осуществления операций;
- самостоятельно выбирать курс токенов и криптовалют, по которому будут осуществляться операции;
- подавать предложения регулятору токенов и криптовалют, направленные на совершенствование законодательства, регулирующего общественные отношения в этой сфере.
Среди обязанностей:
- добросовестно осуществлять операции с токенами и криптовалютами;
- своевременно делать запросы на получение отчета по операциям с токенами и криптовалютами, проведенными на платформах профессиональных участников рынка;
- профессиональные участники рынка токенов и криптовалют по запросу своих клиентов обязаны выдавать им документальное подтверждение курса, согласно которому ими были осуществлены операции, а также отчет о совершенных операциях за определенный период времени.
Функции государственного управления за рынком токенов и криптовалют авторы возлагают на Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку. Среди потенциальных функций и обязанностей регулятора — разработка прав и обязанностей участников рынка, принятие подзаконных нормативно-правовых актов, лицензирование деятельности профессиональных участников рынка, применение санкций административного или финансового характера к таким участникам.
К профессиональным участникам рынка авторы законопроекта относят криптобиржи и криптообменники. Под эту категорию также подпадают хранители криптовалют и токенов третьих лиц, а также провайдеры ПО, которое предоставляет такую услугу. Для правовой деятельности криптобиржи и криптообменники должны будут получать лицензию.
Учреждения, которые имеют лицензии на предоставление финансовых услуг или осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке, смогут получить лицензию на работу на рынке криптовалют и токенов по упрощенной процедуре. Деятельность профессиональных участников рынка будет также подпадать под закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
Алексей Мушак отметил, что финальная версия законопроекта будет готова через две недели.
Источник: AIN
- В октябре прошлого года с интервалом в несколько дней было предложено сразу два законопроекта, легализирующих криптовалюты в Украине.