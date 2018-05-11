В Windows 10 добавлен облачный буфер обмена и тёмная тема «Проводника»

Корпорация Microsoft приступила к тестированию новой сборки операционной системы Windows 10 (17666), которая получила несколько новых функций. Как ожидается, они станут доступны пользователям ближе к концу текущего года.

Одним из наиболее существенных нововведений этой сборки стало внедрение нового буфера обмена с облачными функциями. Благодаря этому пользователи Windows 10 смогут обмениваться содержимым буфера обмена между различными своими устройствами. Вероятно, также будет реализована возможность обмена с мобильными устройствами на базе операционных систем Android и iOS. Облачный буфер обмена содержит историю всего скопированного контента и синхронизируется с различными устройствами пользователя. Благодаря этому можно скопировать какую-либо информацию на одном компьютере, а вставить – уже на другом.

Также новая сборка получила тёмную тему оформления «Проводника», который соответствует остальному тёмному пользовательскому интерфейсу Windows 10. Вместе с тем, были внесены некоторые изменения в приложение «Блокнот». Теперь в нём разработчики смогут использовать окончания строк Unix/Linux (LF) и Macintosh (CR). Дополнительно появилась возможность выделять слова и использовать комбинацию клавиш или контекстное меню для поиска этих слов в Bing.

Кроме того, новая тестовая сборка содержит незначительные изменения в Fluent Design. Комбинация клавиш Alt+Tab теперь вызывает, в том числе, последние вкладки браузера Microsoft Edge. При желанию эту функцию можно отключить в настройках многозадачности. Наконец, сборка Windows 10 (17666) включает новый инструмент для работы со скриншотами.

Источник: The Verge