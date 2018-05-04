В Windows 10 добавят улучшенный инструмент для работы со скриншотами

Корпорация Microsoft приступила к тестированию новой функции в операционной системе Windows 10, которая призвана повысить удобство создания скриншотов.

Инструмент Screen Sketch, который ранее был частью набора продуктов Windows Ink для Windows 10, выделен в качестве отдельного приложения. С его помощью можно создавать скриншоты экрана и комментировать их. Microsoft ранее экспериментировала с различными инструментами для получения скриншотов. В дополнение к приложению «Ножницы» пользователи могут воспользоваться комбинацией клавиш Winkey+Shift+S, чтобы выделить нужную часть экрана и скопировать её в буфер обмена. Новое приложение также будет выводить уведомление о возможности оставить комментарий на скриншоте и передать его. Также пользователи смогут присвоить этой функции клавишу Printscreen, что будет удобнее нынешней комбинации Winkey+Printscreen.

Помимо нового инструмента для работы со скриншотами в новой сборке 17661 также внесены улучшения в некоторые аспекты Fluent Design. Например, область Task View в функции Windows 10 Timeline получила незначительный эффект размытия, чтобы соответствовать эффектам, добавленным в обновлении Windows 10 April 2018 Update. Кроме того, функция приостановки вывода уведомлений Focus Assist теперь будет автоматически активироваться при запуске полноэкранных игр. Вместе с тем, добавлены старые звуковые эффекты Control Panel в новое меню настроек Windows 10, а в «Проводнике» улучшена поддержка формата HEIF.

Ожидается, что больше сведений о грядущем обновлении Windows 10 под кодовым названием Redstone 5 компания предоставит во время проведения конференции для разработчиков Build.

Источник: The Verge