В Windows 10 Pro появится режим повышенной производительности Ultimate Performance

Корпорация Microsoft добавила новый режим повышенной производительности в версию операционной системы Windows 10 Pro for Workstations. Речь идёт о новой схеме управления питанием, получившей название Ultimate Performance.

Новая схема основана на нынешней версии High-Performance (Высокая производительность), но получила ряд дополнительных оптимизаций, которые призваны обеспечить ещё более высокую мощность системы. Это достигается благодаря устранению микрозадержек и напрямую связано с работой аппаратного обеспечения. При этом повышается не только уровень производительности, но и энергопотребление системы.

Схема управления питанием Ultimate Performance не будет доступна на системах, работающих от батарей. Воспользоваться ею смогут только владельцы высокопроизводительных рабочих станций, работающих под управлением версии ОС Windows 10 Pro Workstations. Как правило, такие системы содержат несколько процессоров, большое количество оперативной памяти и высокоскоростные накопители. Новая схема управления питание станет доступной вместе с выходом очередного крупного обновления ОС, запланированного на весну этого года.

Источник: The Verge