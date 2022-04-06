В Windows 11 администраторы смогут отправлять сообщения пользователям в рабочей сети

В одном из обновлений Windows 11 появится новый инструмент для администраторов сетей. Они смогут отсылать пользователям сообщения на экран блокировки, Панель задач и Рабочий стол.

«С переходом на гибридные рабочие места организациям необходимо лучше взаимодействовать с сотрудниками. В будущем выпуске мы позволим IT-специалистам посылать определенным пользователям организационные сообщения». Главный менеджер группы по продуктам для Windows Хина Макван

Инструмент Microsoft Endpoint Manager позволит настраивать способ отображения сообщений, адресатов и частоту их появления. Вместе с окном может выводиться как логотип компании, так и веб-ссылки. Это позволяет использовать послания для быстрого оповещения сотрудников.

Ранее администраторы могли рассылать сообщения через команду net send, которая была доступна в Windows XP. Теперь инструмент усовершенствовали, сделав его более удобным и визуально привлекательным.

The Verge предполагает, что подобные сообщения могут встретить критику от пользователей и специалистов по кибербезопасности. Злоумышленники смогут имитировать такие диалоговые окна, чтобы вынудить щелкнуть по ссылке и загрузить вредоносное ПО со сторонних сайтов.

Также в одном из обновлений Windows 11 изменится дизайн Проводника.