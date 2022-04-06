Windows 11 изменит дизайн Проводника, добавит вкладки и быстрый доступ

Для тестировщиков Windows 11 вышла новая сборка, в которой существенно изменили дизайн Проводника. В нем появилась навигация по нескольким папкам в одном окне и функция перемещения вкладок.

Тестирование такого Проводника началось еще на Windows 10, но в финальные релизы вкладки не попали.

Среди анонсированных возможностей – обновление папок быстрого доступа, вывод последних открытых документов и полностью новая опция Избранного. Для добавления файла в боковую панель достаточно щелкнуть на нем правой кнопкой мыши и закрепить на главной странице Проводника.

Изменили и параметры для обмена файлами. Теперь в диалоговом окне общего доступа можно отправлять контакты и приложения Teams, Outlook и OneDrive.

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О сроках появления нового Проводника в сборках Windows 11 для всех пользователей пока не сообщается. Обычно финальные сборки «выкатывают» каждый месяц, но нет гарантии, что изменения в Проводнике появятся в апреле.