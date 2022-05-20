В Windows 11 тестируют виджет рабочего стола с панелью веб-поиска

В тестовой сборке Windows 11 Preview 25120 добавлен виджет панели поиска, который можно использовать для поиска в интернете прямо с рабочего стола.

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Новая панель поиска в предварительной версии — это попытка расширения возможностей виджетов на рабочем столе ПК. Microsoft хочет добавить больше такого «интерактивного контента», но пока не сообщается никаких подробностей о виджетах, которые появятся на Windows 11 в будущем.

Microsoft не упоминает, могут ли пользователи менять поисковую систему в виджете, но, похоже, что по умолчанию стоит Bing, что вынуждает использовать Edge, даже если по умолчанию установлен другой браузер.

Также компания предлагает возможность деактивации виджета поиска в предварительной версии. Пользователи могут сделать это, щелкнув правой кнопкой мыши на Рабочем столе, перейдя к дополнительным параметрам, и снять флажок с параметра «Поиск».

В блоге Microsoft предупреждают, что для активации виджета нужно перезагрузить компьютер после установки обновления. Но строка поиска появится не у всех пользователей, установивших предварительную версию.