В Windows 11 тестируют простой способ запуска последних игр прямо с контроллера

Бета-тестерам Windows стала доступна предварительная версия панели контроллера. Это обновленная панель Xbox Game Bar, дающая быстрый доступ к недавним играм, позволяя запускать их одной кнопкой контроллера.

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Панель появляется при подключении контроллера к компьютеру с тестовой сборкой Windows 11 Insider Preview. Одним нажатием кнопки можно вызвать сразу три последние запущенные игры.

Для тестирования новой функции нужно быть участником программы предварительной оценки, а также установить предварительную сборку Insider Preview из каналов Dev или Beta. После нужно загрузить Центр предварительной оценки Xbox из магазина Microsoft Store и войти в него при помощи своей учетной записи. В магазине проверить версию Xbox Game Bar (не ниже 5.722.5022.0). Затем следует перезагрузить систему и подключить контроллер, если не сделали этого раньше.

Среди возможных проблем, которые уже известны – не отображаются сторонние игры в списке и дублирование игр. В случае обнаружения этого или другого бага, в Microsoft просят отправлять отчет в Центр отзывов.