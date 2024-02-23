В Windows появится Generative Erase — аналог ИИ-инструмента Google Magic Eraser для редактирования фото

Нашумевшая «Волшебная резинка» / Magic Eraser для легкого стирания нежелательного (предметов, объектов, людей) на фото не останется прерогативой смартфонов Google и Samsung — вскоре аналогичный инструмент ИИ под названием Generative Erase станет доступен владельцам компьютеров с Windows. Microsoft только что анонсировала Generative erase — новую функцию ИИ, которая обеспечит те же возможности в Photos, стандартном фоторедакторе Windows.

Возможности инструмента Generative erase в Windows

На GIF ниже — наглядные примеры с демонстрацией возможностей функции: на первом легким взмахом волшебного инструмента исчезает собачий поводок, а на втором он быстро убирает из кадра лишних людей.

Да, это довольно примитивные фокусы на фоне возможностей ведущих генеративных моделей, таких как OpenAI Sora. Тем не менее это действительно достаточно полезный инструмент для редактирования фото, и теперь больше людей смогут попробовать его без покупки нового Pixel или Galaxy, что определенно является плюсом. К тому же Microsoft внедряет эту функцию не только в Windows 11, но и перенесла все ИИ-функции редактирования фотографий в Windows 10, а также в Windows 11 для устройств ARM64. К ним, вместе с другими, вошла функция удаления фона. Так что Photoshop оставляйте для более сложной обработки.

Новые инструменты уже доступны участникам программы Windows Insiders — обновление уже разворачивается для всех тестировщиков, в том числе и Windows 10 в канале Release Preview. В то же время Microsoft обращает внимание, что версия программы Photos должна быть 2024.11020.21001.0 или выше. Вскоре нововведения должны появиться в актуальных сборках Windows 10/11.

Microsoft не уточняет, будут ли отредактированные ИИ фото иметь соответствующие метаданные или водяные знаки, чтобы можно было отличить их от нередактированных. С другой стороны, уже есть достаточно инструментов ИИ, которые позволяют при желании легко убрать эти самые водяные знаки.

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