В World of Warcraft вернутся драконы: анонсировано дополнение Dragonflight с переработанной системой талантов, новой расой Dracthyr Evokers и измененным интерфейсом (впервые за 18 лет)

Разработчики World of Warcraft анонсировали девятое за 18 лет дополнение. Dragonflight сосредоточится на возвращении Аспектов Драконов, магических стражей Азерота, которые исчезли после событий дополнения Cataclysm 12 лет назад. Игроки отправятся на таинственные Драконьи острова, чтобы исследовать пять зон, каждая из которых посвящена одному из пяти аспектов. С выходом Dragonflight появится новая комбинация расы/класса под названием Dracthyr Evokers. Это драконоподобные гуманоиды, способные наносить урон с расстояния и обладающие способностями к хилу (будут доступны как для Альянса, так и Орды). Кстати, вместе с крупным обновлением 9.2.5 «Конец Вечности» впервые с момента выхода World of Warcraft в 2004 году игроки враждующих фракций получили возможность вместе ходить на рейды, в подземелья, участвовать в рейтинговых PvP-боях.

«Этот класс героев открывается с 58 уровня и будет иметь свою собственную стартовую зону. Игроки смогут выбрать свою принадлежность к Орде или Альянсу при создании персонажа и воспользоваться множеством новых настроек, которые позволят им максимально приблизить форму дракона к своему гуманоидному облику», — сказано в описании.

Dragonflight привнесет также множество других изменений: переработанную систему талантов и переработанный крафт. Впервые за 18 лет изменят пользовательский интерфейс игры.

Профессии получат новую систему оценки качества и специальный слот для инвентаря. Игроки, у которых есть подходящее сырье, но нет подходящей профессии для его обработки, смогут воспользоваться преимуществами нового способа изготовления снаряжения в виде специального интерфейса. В Dragonflight будет новое занятие — езда на драконах, а внешность самих летающих маунтов игроки смогут настраивать.

Кроме того, игроки WoW Classic получили объявление о том, что станет доступной Wrath of The Lich King (выпущено в 2008 году и является одним из самых популярных дополнений WoW в истории игры).

Однако ни у Dragonflight, ни у Lich King Classic пока нет официальной даты выхода.

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