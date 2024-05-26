Приложение YouTube Music для Android разворачивает функцию, которая давно просится — напеть и найти песню. Можно петь, насвистывать или воспроизводить запись композиции, чтобы найти ее.

Если функция работает, после нажатия поиска в верхнем правом углу приложения появится пиктограмма в форме графика сигнала рядом со значком микрофона. После ее нажатия приложение начнет слушать.

Воспроизведенные композиции YouTube Music ищет очень быстро и точно. Если напевать, большинство песен также можно найти достаточно точно, но есть и промахи. Это может зависеть от способности петь и слуха.

Сейчас продолжается развертывание функции для пользователей Android с приложением версии 7.02, пользователи iOS могут скоро присоединиться, по некоторым сообщениям, развертывание на развертывание на iPhone уже началось. Эта функция не совсем новая для ghjlernsd Google, она дебютировала в поиске еще в 2020 году и нашла свой путь к основной программе YouTube в прошлом году.

Интеграция в YouTube Music должна значительно улучшить опыт, ведь люди чаще помнят именно мотив, а не название или слова песни. Не надо будет страдать из-за услышанной где-то вирусной мелодии — надо просто достать смартфон, когда она где-то играет, и найти ее.

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Источник: The Verge

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