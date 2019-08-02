В YouTube Premium появится возможность скачивать видео на смартфоны и планшеты в Full HD





Сервис YouTube Premium позволяет по подписке смотреть на YouTube видео без рекламы, получать доступ к контенту YouTube Originals, проигрывать ролики на смартфонах и планшетах в фоне, а также загружать их для оффлайн просмотра. Но до недавного времени последняя функция была реализована только в разрешении 720p, хотя большинство контента на видеосервисе доступно в Full HD.

В YouTube решили исправить эту недоработку, и уже начали тестировать возможность скачивать на смартфоны и планшеты видео с разрешением 1080p. Данную опцию несколько пользователей заметило в приложении YouTube на Android и iOS устройствах, но пока она доступна не для всех и нет информации, когда это может произойти. Судя по всему, YouTube будет открывать её постепенно.

Напомним, что сервис YouTube Premium запустился вместе с YouTube Music в Украине в ноябре прошлого года. И на данный момент они доступны пользователям по подписке за 99 и 79 грн соответственно.

Источник: Android Police