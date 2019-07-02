В YouTube TV появился обновлённый интерфейс и улучшенные инструменты управления





На этой неделе сервис YouTube TV получает важное обновление, которое приносит много визуальных изменений. По задумке авторов, они должны быть полезны для подавляющего большинства пользователей.

Наиболее важным изменением является прогрессивная перемотка вперед. Это новая функция, которая позволяет пользователям YouTube TV переходить вперед, когда они нажимают и удерживают кнопку ускоренной перемотки вперед. Пользователи смогут пропустить как минимум 15 секунд конента за секунду, а в максимальном случае будет пропущена 1 минута за секунду. В рамках данного обновления также внедряется гораздо более понятный пользовательский интерфейс Now Playing, большие эскизы и лучшие предложения контента. Данное обновление распространяется на все платформы.

По данным YouTube, обновление должно быть доступно для 50% пользователей. Тем же, кому не посчастливилось попасть в избранную половину, можно воспользоваться обходным путём, если им непременно нужно опробовать указанные нововведения. Для этого потребуется удалить приложение, а затем снова установить его. При этом пользователю будет присвоен новый идентификатор посетителя, который может поспособствовать в получении новшеств. Если не получится с первого раза, процедуру можно повторять до тех пор, пока обновление не станет доступным.

Источник: phonearena