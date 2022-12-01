Valve будет бесплатно раздавать по одной топовой консоли Steam Deck каждую минуту трансляции The Game Awards — Украина в акции не участвует

Чтобы привлечь дополнительное внимание общественности к предстоящему мероприятию The Game Awards, компания Valve анонсировала розыгрыш консолей Steam Deck.

Во время проведения The Game Awards каждую минуту будет проходить раздача одной консоли Steam Deck. Учитывая, что мероприятие будет длиться как минимум 2,5 часа (а в прошлом году его длительность достигла 3 часов), то можно ориентироваться на раздачу минимум 150 консолей Steam Deck (а в лучшем случае до 180 устройств). В розыгрыше будут участвовать топовые конфигурации консоли, включающие 512 ГБ встроенного накопителя и антибликовые экраны.

Чтобы принять участие в бесплатной раздаче Steam Deck, нужно 8 декабря войти в Steam по следующему адресу и смотреть трансляцию в Steam.TV на странице The Game Awards.

К сожалению, данное предложение доступно лишь жителям трёх десятков стран (США, Канады, Великобритании и Евросоюза), в перечень которых не входит Украина.

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«К сожалению, из вашего региона невозможно зарегистрироваться на раздачу, но вы можете получить цифровой стикер со Стимчиком», — говорится на странице авторизации.

Однако учитывая, что большое количество украинцев выехало в страны Европы, кому-то может посчастливиться принять участие в раздаче и получить Steam Deck бесплатно.

Есть ещё пара ограничений для участников розыгрыша. Чтобы претендовать на получение приза, нужно иметь учётную запись Steam с хорошей репутацией (без активных банов и блокировок) и совершить покупку в Steam на протяжении одного дня – 14 ноября (учитывается время по Гринвичу).