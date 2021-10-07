Valve показала разборку Steam Deck и порекомендовала пользователям не менять компоненты самостоятельно

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Valve наконец-то показала, как Steam Deck выглядит внутри — 6 октября на официальном YouTube-канале компании появилось видео с частичной разборкой устройства.

«Не делайте ничего такого» — гласит надпись на превью и точно передает суть и посыл ролика. В его описании Valve указывает, что записала это видео в ответ на многочисленные вопросы касательно апгрейда и замены компонентов. Производитель настоятельно не рекомендует самостоятельно разбирать Steam Deck и менять какие-либо компоненты.

Видео разборки Steam Deck

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Разборка устройства начинается со снятия задней крышки — нужно выкрутить восемь винтов. После этого можно изъять стик — он закреплен тремя винтами и соединен с небольшой платой. Авторы видео предупреждают о статическом электричестве, которое может поджарить любой из чувствительных компонентов. Чтобы добраться к SSD-накопителю (он расположен справа), нужно сначала демонтировать металлический защитный экран, затем отсоединить его от батареи и открутить винт.

Valve предостерегла от использования сторонних SSD в Steam Deck — их установка и использование может привести к повреждению устройства. В частности, из-за непоходящего SSD с более высоким энергопотреблением могут возникнуть проблемы с перегревом и повышенным износом встроенной батареи.

На видео — один из инженерных прототипов устройства и серийная модель будет иметь некоторые отличия. Какие именно, в компании пока не уточняют. В ближайшие месяцы Valve обещает подробно рассказать о замене стиков и SSD.