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CD Projekt RED продемонстрировала геймплей «Ведьмака 3», запущенного на Steam Deck

CD Projekt RED продемонстрировала геймплей «Ведьмака 3», запущенного на Steam Deck

CD Projekt RED продемонстрировала геймплей «Ведьмака 3», запущенного на Steam Deck

Разработчики CD Projekt RED показали геймплей «Ведьмака 3», запущенного на девките Steam Deck. Серию демонстрационных роликов опубликовали в официальном твиттер-аккаунте франшизы.

Всего CD Projekt RED опубликовали три видео. В первом Геральт верхом въезжает в Новиград, во втором — сражается с элементалем, а в третьем — исследует логово болотных ведьм.

Полноценно оценить качество картинки по этим роликам невозможно, но игра работает без искажений и видимых просадок fps, насколько можно судить визуально. В CD Projekt RED уточнили, что в этих демонстрационных роликах показана актуальная версия «Ведьмака 3».

Сейчас CD Projekt RED вовсю работает над обновлениями The Witcher 3 и Cyberpunk 2077 для PS5 и Xbox Series X|S, и рассчитывает выпустить оба к концу 2021 года.

Остается добавить, что это не первое такое видео — накануне в сети опубликовали первые тесты Steam Deck в нескольких играх с разными настройками графики. Кроме того, буквально вчера разработчики Rust, Dead by Daylight, Ark и War Thunder подтвердили намерение обеспечит поддержку античитов для Steam Deck.

Valve максимально детально розповіла про Steam Deck у форматі «питання-відповідь»

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