CD Projekt RED продемонстрировала геймплей «Ведьмака 3», запущенного на Steam Deck

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)

Разработчики CD Projekt RED показали геймплей «Ведьмака 3», запущенного на девките Steam Deck. Серию демонстрационных роликов опубликовали в официальном твиттер-аккаунте франшизы.

Всего CD Projekt RED опубликовали три видео. В первом Геральт верхом въезжает в Новиград, во втором — сражается с элементалем, а в третьем — исследует логово болотных ведьм.

Полноценно оценить качество картинки по этим роликам невозможно, но игра работает без искажений и видимых просадок fps, насколько можно судить визуально. В CD Projekt RED уточнили, что в этих демонстрационных роликах показана актуальная версия «Ведьмака 3».

Сейчас CD Projekt RED вовсю работает над обновлениями The Witcher 3 и Cyberpunk 2077 для PS5 и Xbox Series X|S, и рассчитывает выпустить оба к концу 2021 года.

Остается добавить, что это не первое такое видео — накануне в сети опубликовали первые тесты Steam Deck в нескольких играх с разными настройками графики. Кроме того, буквально вчера разработчики Rust, Dead by Daylight, Ark и War Thunder подтвердили намерение обеспечит поддержку античитов для Steam Deck.