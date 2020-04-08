Valve проанализировала стартовые заработки игр в Steam за последние 15 лет — в последнее время коммерчески успешных игр все больше





Компания Valve постоянно отслеживает статистику новых игр в сервисе Steam, ежемесячно публикуя результаты лучших новичков. В этот раз специалисты проанализировали ситуацию глубже, выяснив, что число коммерчески успешных релизов в Steam растет из года в год, а перспективы на получение большей выручки улучшаются для большинства новых игр.

Для начала Valve подсчитала ежегодное число игр с выручкой более $10 тыс. в первые две недели после выпуска, так как именно начальная выручка является ключевым показателем для многих разработчиков (бесплатные игры в статистике не учитывались). Для справки — большинство недавних игр с выручкой около $10 тыс. за первые две недели заработали от $20 тыс. до $60 тыс. за 12 месяцев после выпуска.

Из графика видно, что число игр, соответствующих этому показателю успеха, со временем стабильно росло: разница между 2018 и 2019 годами составляет 18%. Этот рост произошёл не только из-за того, что выходит больше игр — в 2019 году доля успешных игр увеличилась на 11%. Также можно заметить скачок на графике между 2013 и 2014 годами — он отражает увеличение числа игр, которые стали принимать в Steam, начиная с августа 2013 года. Многие из них не были готовы к мгновенному выпуску, поэтому эффект этого увеличения проявился явно только в 2014 году. К 2019 году число новинок, превысивших отметку в $10 тыс., более чем утроилось по сравнению с 2013 годом.

Пунктирная линия на втором графике отображает, как выглядела бы тенденция, если бы Steam не увеличил объём игр, одобряемых для выпуска в середине 2013 года и оставил «ручной» отбор игр. Если предположить, что тенденция стабильна, то открытие платформы более чем в два раза увеличило число новинок с отметкой в $10 тыс. ежегодно.

Чтобы убедиться, что результаты анализа не случайны, Valve также протестировал пороги выше и ниже в разные временные отрезки. Во всех случаях были обнаружены похожие закономерности. Например, если сравнить 2019 год с 2013, то можно увидеть в 4 раза больше игр, заработавших более $5 тыс. за первые две недели и в 3 раза больше новинок с выручкой более $250 тыс.

Во время анализа медианной выручки выяснилось, что в сравнении с 2018 годом медианная игра, выпущенная в 2019 году, зарабатывает на 24% больше за первые две недели. У игр в процентилях вне медианы выводы были более смешанными. С одной стороны, у игры в 75 процентиле (то есть заработавшей за год больше, чем 75% игр, и меньше, чем 25% игр) выручка за первые две недели выросла на 56% при сравнении 2019 года с 2018 годом. С другой стороны, игра в 25 процентиле заработала на 17% меньше. Так удалось выяснить, что в целом игры, попадавшие в 35 процентиль, зарабатывали в 2019 году больше денег, чем в 2018 году, а игры ниже 35 процентиля зарабатывали меньше.

Команда Steam выразила надежду, что исследование оказалось полезным для разработчиков и предоставило больше информации о том, как развитие Steam повлияло на новинки как в последнее время, так и за прошлые годы.

Напомним, что на этой неделе в Steam зафиксировано 24,5 млн одновременных пользователей и более 8 млн человек в играх.

Источник: Steam