В Steam зафиксировано 24,5 млн одновременных пользователей и более 8 млн человек в играх

Число одновременных пользователей в Steam растет с начала года и стабильно обновляет рекорды с каждым уик-эндом после начала после объявления глобальной самоизоляции. В минувшие выходные был взят новый рубеж. В субботу, 4 апреля, Steam достиг нового максимума в 24 535 923 игроков — почти на два миллиона больше, чем двумя неделями ранее.

Между тем, непосредственно в играх на момент фиксации нового рекорда находилось более 8 млн человек.

В лидерах по-прежнему Counter-Strike: Global Offensive с максимумом в 1 189 488 человек онлайн, на втором месте идет Dota 2 с пиком 769 179. В топ-5 на этих выходных также вошли PlayerUknown’s Battlegrounds, Mount & Blade II: Bannerlord и Grand Theft Auto V.

Количество игроков в условиях самоизоляции существенно возросло и на других платформах, включая PSN и XBL — на фоне этого Sony и Microsoft объявили (1 и 2) о вынужденных ограничениях интернет-трафика для снижения нагрузок на сеть.

Завидные успехи на фоне пандемии показали и некоторые отдельные проекты. Например, условно-бесплатная Call of Duty: Warzone привлекла больше 15 миллионов игроков за три дня после релиза, а Animal Crossing: New Horizons за три дня продалась в количестве 1,88 миллиона копий, тем самым показав лучший старт на Switch в Японии. Но и есть и негативные последствия пандемии для индустрии, из последних — перенос майского релиза игр The Last of Us Part 2 и Iron Man VR на неопределенный срок.

