Valve удвоила объём производства и поставки Steam Deck

Компания Valve объявила, что удваивает количество отправляемых заказчикам консолей Steam Deck.

Благодаря увеличению производства Valve сможет ускорить отправку заказанных консолей, а клиенты, оформившие предварительные заказы, будут меньше томиться в очереди ожидания. 30 июня компания начнёт отправлять первые письма заказчикам, чья очередь доставки приходится на третий квартал 2022 года. Подтвердить заказ нужно на протяжении 72 часов.

Hello! Some great news on the production front. We just sent the last batch of Q2 emails, and we’ll start sending Q3 reservation emails on the 30th.

Production has picked up, and after today we'll be shipping more than double the number of Steam Decks every week! pic.twitter.com/kAHE0zRrV7

— Steam Deck (@OnDeck) June 27, 2022