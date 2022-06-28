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Valve удвоила объём производства и поставки Steam Deck

Valve удвоила объём производства и поставки Steam Deck

Компания Valve объявила, что удваивает количество отправляемых заказчикам консолей Steam Deck.

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«Производство увеличилось, и после сегодняшнего дня мы будем выпускать более чем вдвое больше Steam Deck каждую неделю!», — говорится в твите официального аккаунта Steam Deck.

Благодаря увеличению производства Valve сможет ускорить отправку заказанных консолей, а клиенты, оформившие предварительные заказы, будут меньше томиться в очереди ожидания. 30 июня компания начнёт отправлять первые письма заказчикам, чья очередь доставки приходится на третий квартал 2022 года. Подтвердить заказ нужно на протяжении 72 часов.

По данным SteamDB, Steam Deck оставалась на вершине чартов Steam в течение 9 из последних 11 недель. В этом рейтинге отслеживаются лидеры продаж по доходам. Учитывая, что Steam Deck стоит от $399, несколько заказов Steam Deck могут равняться большим продажам любой отдельной игры. Тем не менее это также указывает на высокий спрос на портативную игровую консоль. По данным неофициального трекера, Valve всё ещё выполняет заказы первого часа, размещённые в Великобритании на премиальную модель с хранилищем ёмкостью 512 ГБ. Также компания всё ещё выполняет заказы первого дня в США.

Источник: The Verge


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