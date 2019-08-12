Valve вводит премодерацию в Steam Workshop для части своих игр





Около недели назад Valve не вдаваясь в объяснения запретила разработчикам менять дату релиза игр — многие студии пользовались этим, чтобы поднимать свои проекты в списках грядущих релизов. Теперь же вездесущие пользователи Reddit заметили еще одно изменение, связанное с публикацией пользовательских модификаций к играм компании. Отныне они публикуются в Workshop не сразу, а после прохождения предварительной проверки.

Теперь при размещении обновлений авторы модов получают уведомление о том, что их работа находится «в очереди на модерацию», прохождение которой сейчас занимает «менее суток». Ожидая одобрения, автор модификации может вносить изменения, но другие пользователи Workshop смогут увидеть их только после того, как Valve одобрит их внесение.

На странице поддержки сообщается, что премодерацию ввели для защиты игроков от мошенничества и кражи аккаунтов. Будет ли Valve использовать новые возможности для борьбы с обилием мусорного пользовательского контента, время покажет.

Источник: Reddit и Steam