Valve заменит режим Big Picture интерфейсом Steam Deck

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Сотрудник Valve под ником austinp_valve сообщил о планах заменить текущий режим Big Picture десктопного приложения Steam, адаптирующим интерфейс на ТВ под консольный формат для более удобного управления с помощью контроллера, новым интерфейсом Steam Deck.

Valve анонсировала режим Big Picture в 2011 году и спустя год добавила в приложение Steam. Этот режим лег в основу пользовательского интерфейса SteamOS на базе Linux для систем злополучного проекта Steam Machine.

В Steam Deck используется новая версия — SteamOS 3.0. С учетом того, что Big Picture давно не обновлялся и устарел перенос переработанного интерфейса представляется вполне разумным ходом.

Когда состоится полноценный релиз Steam с интерфейсом от Steam Deck вместо Big Picture — неизвестно. Возможно, это случится одновременно с выходом самого портативного ПК. Поставки Steam Deck в странах «первой волны» должны стартовать в декабре 2021 года.