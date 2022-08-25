Valve запустила бета-тестирование обновленного приложения Steam на iOS и Android

Клиент Steam для смартфонов давно не обновлял дизайн и выглядит довольно архаичным. В Valve, похоже, решили исправить это и сейчас проводят бета-тестирование новой версии приложения которая выглядит совершенно по-другому.

В сообщении в блоге Valve назвала новый дизайн приложения одним из ключевых нововведений – изменения сразу бросаются в глаза. Теперь в нем есть панель навигации в нижней части экрана, с помощью которой можно перейти к магазину, ленте новостей и разделу Steam Guard. По заверению компании Steam получил более умные уведомления, улучшенную библиотеку и поддержку нескольких учетных записей.

Перейдя на новый фреймворк, приложение обзавелось дополнительными функциями. Например, в нем можно отсканировать QR-код из раздела Steam Guard для входа в учетную запись пользователя Steam – примерно так, как это работает в мобильном Discord.

Бета-версия для iOS и Android пока не доступна для широкой публике. Присоединиться к тестированию можно следуя инструкции на сайте Steam.

Источник: The Verge