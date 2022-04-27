Bethesda добавила в Steam свои классические игры серии The Elder Scrolls и раздаёт некоторые из них бесплатно

В феврале компания Bethesda заявила, что закроет свой лаунчер для ПК уже в этом году. При этом игры, сейчас доступные в лаунчере, должны были вернуться в сервис Steam.

Полностью закрыть лаунчер планируется через две недели – 11 мая. И не дожидаясь этой даты Bethesda начала добавлять в Steam некоторые из своих классических игр. Часть из них впервые появляются в цифровом магазине Valve. При этом три игры распространяются совершенно бесплатно.

Большинство добавленных в Steam игр относятся к франшизе The Elder Scrolls (включая мало известные спин-оффы Redguard и Battlespire). Полный перечень добавленных в Steam игр Bethesda выглядит следующим образом:

The Elder Scrolls Arena

The Elder Scrolls II: Daggerfall

The Elder Scrolls Adventures: Redguard

The Elder Scrolls Legend: Battlespire

Wolfenstein: Enemy Territory

При этом первая часть серии The Elder Scrolls Arena и продолжение The Elder Scrolls II: Daggerfall предлагаются бесплатно. Также бесплатно можно добавить в свои коллекции многопользовательский онлайн-шутер Wolfenstein: Enemy Territory. При этом нет никаких указаний, что это временное явление.

Источник: kotaku