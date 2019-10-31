Valve запустила обновленный интерфейс библиотеки игр Steam

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В сентябре Valve запустила открытое бета-тестирование обновленной библиотеки игр Steam, а сегодня улучшенный интерфейс вышел из статуса бета-тестирования и стал доступен всем пользователям. Чтобы получить доступ к обновленному дизайну, может понадобиться раз или два перезапустить клиент Steam.

Как мы уже отмечали ранее, обновление не несет революционных изменений интерфейса. Но в целом новый дизайн с рядом функциональных улучшений делает навигацию по играм более удобной, а также упрощает отслеживание выхода обновлений. Также в новой версии разработчики уделили особое внимание социальной составляющей, благодаря чему пользователи смогут без проблем узнать, во что играют их друзья, и легко следить за последними новостями.

Пожалуй, самым заметным новшеством является новый раздел «События», где можно будет узнать о предстоящих стримах, сессиях вопросов и ответов, выходе DLC, киберспортивных турнирах, скидках и других новостях. Да и функция «Что нового», которая позволит быстро узнать об обновлениях в играх пользователя, представляется весьма полезным инструментом.

Valve запустила на сайте Steam специальную страницу, где подробно рассказывается обо всех изменениях.

Одновременно с запуском обновленной библиотеки Steam разработчики расширили доступность функции Remote Play Together для удаленной игры в локальный мультиплеер, бета-тест которой стартовал на прошлой неделе.

Источник: Steam