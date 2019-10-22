Valve запустила открытый бета-тест Steam Remote Play Together. Это функция для удаленной игры в локальный кооператив и мультиплеер

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Как и было запланировано, 21 октября в Steam стартовало открытое бета-тестирование анонсированной в начале месяце функции Remote Play Together для удаленной игры в локальный кооператив и мультиплеер.

Как мы отмечали в анонсе Remote Play Together, функциональность работает по принципу «клиент — сервер» с использованием технологии потоковой передачи видеосигнала. Она позволяет запускать локальный мультиплеер, кооператив или режим разделенного экрана через интернет на двух разных ПК. При этом поддерживаются все проекты, в которых предусмотрены подобные механиками, начиная от Towerfall Ascension и Enter the Gungeon заканчивая Divinity: Original Sin 2 и Gears 5.

Как отмечалось выше, бета-тест — открытый, поэтому принять участие в нем может любой желающий. Достаточно войти в бета-тестирование клиента Steam (ПК, Mac или Linux, без разницы) и выбрать любую игру с локальным мультиплеером. После запуска нужно открыть оверлей, выбрать друга и послать ему приглашение с помощью соответствующей опции. И вовсе не нужно, чтобы у друга была копия игры.

Владелец «основного» ПК, на которой запущена игра, в настройках сможет регулировать громкость голосового чата, а также открывать друзьям доступ к клавиатуре и мыши.

Разработчики заявляют возможность одновременного подключения четырех игроков и даже больше — при неких «идеальных условиях». Очевидно, что речь о быстром и надежном подключении с низкими задержками, но понятно, что на практике такое встречается крайне редко.

Источник: Steam