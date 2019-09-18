Steam запустил открытое бета-тестирование обновленного интерфейса библиотеки игр (инструкция)

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Как и было обещано, компания Valve запустила открытое бета-тестирование обновленной библиотеки игр Steam. Чтобы зарегистрироваться для участия в бета-тестировании обновленной библиотеки Steam необходимо выполнить следующие шаги:

Откройте клиент Steam. Нажмите на «Steam» в левом верхнем углу и выберите пункт «Настройки» («Системные настройки» для Mac) или пройдите по этой ссылке.

Во вкладке «Аккаунт» под пунктом «Бета-тестирование» нажмите «Сменить…».

Выберите опцию «Steam Beta Update» в выпадающем меню и нажмите «OK».

Вам предложат перезапустить Steam. Пожалуйста, нажмите кнопку «Перезапустить».

На обновленной домашней странице Steam можно увидеть последние новости, обновления и действия друзей, а также недавно запущенные игры и коллекции.

В разделе «События» можно будет узнать о предстоящих стримах, сессиях вопросов и ответов, выходе DLC, киберспортивных турнирах, скидках и других новостях. Также в обновленном Steam появятся новые категории: «Что нового», «Недавно запущенные игры» и «Недавняя активность друзей». Еще одно полезное новшество — возможность создавать коллекции по тегам, при этом добавляемые в библиотеку игры будут автоматически распределяться по папкам.

Источник: Steam