GitHub случайно презентовал GPT-5 за день до официального анонса — известно о 4 разных версиях "самого мощного" ИИ OpenAI

Сервис GitHub случайно анонсировал новые модели GPT-5 раньше OpenAI.

Публикация, о которой впервые сообщили на Reddit, сейчас удалена, но информация доступна в архиве. Из того, что известно: новый «самый мощный» ИИ OpenAI предложит «значительные улучшения в рассуждении, качестве кода и взаимодействии с пользователем», а также получит 4 разные версии:

GPT-5 — модель для логических и многоэтапных задач;

GPT-5-mini — облегченная версия для «экономически чувствительных» применений;

GPT-5-nano — оптимизирована для скорости и идеально подходит для приложений, требующих низкой задержки;

GPT-5-chat — разработан для расширенных, естественных, мультимодальных и контекстно-зависимых разговоров для корпоративных приложений.

OpenAI «почти» официально подтвердила запуск на сегодня, 7 августа в 20:00, сообщением с запланированным «LIVE5TREAM». Гендиректор Сэм Альтман уточнял, что сегодняшняя прямая трансляция «будет длиннее, чем обычно», что ожидаемо для сразу четырех моделей.

Между тем недавний отчет The Information снизил ожидания относительно GPT-5. Внутреннее тестирование якобы показало, что модель приносит улучшения в математике, кодировании и выполнении инструкций, но скачок производительности меньше, чем тот, который пользователи видели при переходе от GPT-3 к GPT-4. Первоначальный кандидат на GPT-5, большая языковая модель под кодовым названием «Orion», не оправдала ожиданий и вместо этого была выпущена как GPT-4.5.

Ранее компания представила первые открытые ИИ-модели GPT-OSS, одну из которых можна запускать локально на ПК.