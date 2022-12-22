«Ваша карта заблокирована» — в Киберполиции напомнили об онлайн-сервисе для жалоб на телефонных мошенников

В последние дни в социальных сетях участились жалобы на действия телефонных мошенников, которые выдают себя за сотрудников банков и пытаются получить доступ к банковским счетам украинцев. Обычно такие мошенники рассказывают истории в духе «ваша карта заблокирована», «с вашего счёта подозрительная транзакция», «мы осуществляем проверку клиентов», «новые правила во время военного положения» и т.д. и пытаются выведать у жертв банковскую информацию.

В некоторых случаях мошенники могут использовать технологию спуфинга для подмены номера. В таком случае фактический звонок может производиться с территории страны-агрессора, хотя на экране мобильного устройства высветится украинский номер банка, пенсионного фонда, полиции и т.д.

Киберполиция напоминает, что кем бы ни представился собеседник по телефону и какие бы поводы ни называл, ни в коем случае нельзя сообщать посторонним лицам данные своей банковской карты, особенно код CVV, срок действия карты, одноразовые пароли из SMS, информацию для авторизации в онлайн-банкинге. Отмечается, что даже в условиях войны сотрудники банков или работники государственных учреждений не спрашивают такую информацию. Эти сведения нужны только злоумышленникам.

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Чтобы уберечь себя от возможного мошенничества, киберполиция советует следующее:

для платежей или переводов следует выбирать проверенные сервисы

необходимо отключи у оператора возможность удаленной замены SIM-карты

если банк предлагает функцию динамического CVV, то ею следует воспользоваться.

Тем, кто всё же стал жертвой мошенников, киберполиция советует подать обращение на её сайте или обратиться в отделение полиции.