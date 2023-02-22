Американский разработчик частной космической станции поглотил ракетный стартап Launcher — с командой украинских инженеров, работавшей с Днепра

Компания Vast, планирующая построить частную космическую станцию на орбите, в результате поглощения получит разработки Launcher – орбитальный буксир Orbit и ракетный двигатель E-2.

Стартап Launcher, основанный в 2017 году Максом Хаотом, привлек инвестиции в размере $16,3 млн и занимался разработками ракеты легкого класса Light и орбитального буксира Orbiter. Дополнительно компания получала финансирование в размере $1,5 млн от воздушных сил США.

Главный конструктор стартапа и команда инженеров — украинцы, которые до февраля 2022 года работали из офиса в Днепре. За несколько дней до полномасштабного вторжения команда отправили в Болгарию. Один из ведущих специалистов Launcher, главный дизайнер Игорь Никищенко, более 30 лет проработал в КБ «Южное». Именно в конструкторском бюро стартап лицензировал технологии маневрового двигателя второй ступени «Зенита» – РД-8, турбо- и кислородного насоса. Также Launcher успешно провела первые тесты ракетного двигателя E-2 и его турбонасосного агрегата.

В общей сложности команда Launcher насчитывает 80 специалистов (из них 15 украинцев) — все в рамках соглашения переходят в команду Vast, а основатель стартапа Макс Хаот возглавит расширенное предприятие. Переговоры по поглощению продолжались последние месяцы, в последнем раунде инвестиций на $11,7 млн в июне 2021-го Launcher оценили в $46,7 млн (включая сумму инвестиций).

В январе 2023 года стартап впервые вывел в космос собственный буксир на ракете SpaceX, который должен был доставить спутники на нужные орбиты. Однако Launcher потерял связь с Orbiter из-за неисправности в GPS-антенне и проблем с ориентацией. Повторные запуски стартап (уже в составе Vast) планирует осуществить в июне и октябре 2023 года – тогда команда протестирует подсистемы и компоненты космической станции.

Компания Vast, созданная миллиардером и криптопионером Джедом МакКалебом (он также являлся первым внешним инвестором ракетной компании Firefly Aerospace Максима Полякова), сосредотачивает свое главное внимание на строительстве орбитальных лабораторий. В дальнейшем компания планирует подать заявку на программу NASA Commercial Low Earth Orbit Destinations (CLD), в рамках которой Blue Origin и Sierra Space Orbital Reef, Voyager и Lockheed’s Starlab, а также третий проект под руководством Northrop Grumman уже получили финансирование на создание космических станций, призванных заменить МКС.

Источник: Forbes