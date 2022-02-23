Верховна Рада запровадила надзвичайний стан в Україні — на 30 днів

Вранці 23 лютого РНБО України ухвалила рішення про запровадження надзвичайного стану на всій території України, окрім Донецької та Луганської областей, де з 2014 року триває Операція об’єднаних сил, і буквально щойно його підтримали українські парламентарі на позачерговому засіданні. «За» документ (7108) проголосувало 335 народні депутати.

Надзвичайний стан в Україні вводиться указом президента №63/2022 на 30 днів, але у разі необхідності президент може продовжити його ще на 30 днів. Надзвичайний стан в Україні запроваджується з 00:00 24 лютого.

Згідно з текстом Указу можуть запроваджуватися такі заходи:

встановлення особливого режиму в’їзду і виїзду (за потреби);

обмеження руху транспортних засобів та їх огляд (за потреби);

посилення охорони громадського порядку та об’єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства;

заборона проведення масових заходів (за потреби) та страйків;

тимчасова чи безповоротна евакуація людей з місць, небезпечних для проживання, з обов’язковим наданням їм стаціонарних або тимчасових жилих приміщень;

запровадження комендантської години (за потреби);

перевірка документів у громадян, а в необхідних випадках проведення особистого огляду, огляду речей, транспортних засобів, багажу і вантажів;

заборона призовникам, військовозобов’язаним та резервістам змінювати місце проживання без відома відповідного територіального центру;

заборона виготовлення і розповсюдження інформаційних матеріалів, що можуть дестабілізувати обстановку;

заборона роботи аматорських радіопередавальних засобів та радіовипромінювальних пристроїв особистого користування;

особливі правила користування зв’язком та передачі інформації через комп’ютерні мережі (за потреби).

У чому саме полягатимуть обмеження, вирішуватимуть у кожному регіоні окремо з огляду на ситуацію.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заспокоїв, що запровадження надзвичайного стану ніяк не позначиться на повсякденному житті українців. Із запровадженням надзвичайного стану на територіях областей починають діяти оперативні штаби під головуванням очільників ОДА та КМДА. До їх складу увійдуть представники сил оборони, органів системи МВС, міські голови, керівники органів місцевого самоврядування. Також буде посилено охорону громадського порядку та об’єктів, які забезпечують життєдіяльність населення і роботу народного господарства, а також контроль в’їзду та виїзду з території міст та областей.

Також сьогодні Верховна Рада проголосувала за внесення змін до державного бюджету на 2022 рік, відповідно до яких видатки держбюджету збільшуються на 26,5 млрд гривень, з яких 22,7 млрд гривень — на фінансування безпеки й оборони.