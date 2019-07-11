Верховная Рада вернула «зеленый» тариф наземным домашним СЭС

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Сегодня Верховная рада Украины приняла несколько важных законопроектов. Один из них — законопроект №10357, который возвращает «зеленый» тариф домашним СЭС наземного расположения. Документ поддержали 243 депутата при минимально необходимых 226 голосах.

Изменения инициировала группа депутатов от разных фракций (кому интересно — их имена есть на странице законопроекта), которая 3 июня зарегистрировала соответствующий законопроект, признанный исправить несоответствия в части правил установления «зеленого» тарифа для частных домохозяйств с солнечными электростанциями.

Напомним, новый закон о «зеленых» аукционах (№ 2712-VIII), пришедших на замену «зеленым тарифам», ввел новое условие получения «зеленого тарифа» — установку станций мощностью до 50 кВт на крышах, фасадах строений и других капитальных сооружениях. Законопроектом №10357 депутаты переписали это положение и вернули все как было раньше ранее — 30 кВт и без ограничений месторасположения.

Остается напомнить, что по итогам первого квартала 2019 года количество домашних СЭС в Украине годовом выражении выросло более чем в 2,5 раза, достигнув 8850 штук, а общая мощность превысила 190 МВт при инвестициях 180 млн евро.

Источник: rada.gov.ua и saee.gov.ua