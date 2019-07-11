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Верховная Рада вернула «зеленый» тариф наземным домашним СЭС

Верховная Рада вернула «зеленый» тариф наземным домашним СЭС

Верховная Рада вернула «зеленый» тариф наземным домашним СЭС


Сегодня Верховная рада Украины приняла несколько важных законопроектов. Один из них — законопроект №10357, который возвращает «зеленый» тариф домашним СЭС наземного расположения. Документ поддержали 243 депутата при минимально необходимых 226 голосах.

Изменения инициировала группа депутатов от разных фракций (кому интересно — их имена есть на странице законопроекта), которая 3 июня зарегистрировала соответствующий законопроект, признанный исправить несоответствия в части правил установления «зеленого» тарифа для частных домохозяйств с солнечными электростанциями.

Напомним, новый закон о «зеленых» аукционах (№ 2712-VIII), пришедших на замену «зеленым тарифам», ввел новое условие получения «зеленого тарифа» — установку станций мощностью до 50 кВт на крышах, фасадах строений и других капитальных сооружениях. Законопроектом №10357 депутаты переписали это положение и вернули все как было раньше ранее — 30 кВт и без ограничений месторасположения.

Остается напомнить, что по итогам первого квартала 2019 года количество домашних СЭС в Украине годовом выражении выросло более чем в 2,5 раза, достигнув 8850 штук, а общая мощность превысила 190 МВт при инвестициях 180 млн евро.

Источник: rada.gov.ua и saee.gov.ua

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