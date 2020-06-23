Viber добавил исчезающие сообщения в обычные чаты, создавать новые секретные чаты больше нельзя





Как и было обещано ранее, в новой версии приложения разработчики мессенджера Viber добавили исчезающие сообщения в обычные чаты. В компании изучили, как именно пользователи используют секретные чаты — оказалось, что многим неудобно заводить отдельные секретные чаты для общения, абоненты хотят общаться с каждым контактом в одном месте.

Именно поэтому Viber решил добавить функциональность секретных чатов (таймер самоуничтожения и запрет скриншотов) в обычные личные чаты. Вскоре пользователи мессенджера увидят в личных чатах значок таймера. Чтобы запустить обратный отсчет достаточно нажать на него и выбрать промежуток времени, по истечении которого все новые сообщения в этом чате будут стерты.

Как только пользователь включил таймер, это влияет на сообщения обоих участников чата. После истечения установленного времени все новые сообщения в чате удалятся бесследно. Если кто-то из собеседников сделает скриншот, второй участник чата узнает об этом.

Важное уточнение — в обновленной версии Viber больше нельзя создавать новые секретные чаты, но уже существующие секретные чаты будут работать. Функция исчезающих сообщений появится в Viber по всему миру в ближайшие недели.

Отметим, что в Viber еще в 2015 году появилась функция удаления сообщений, с 2016 года сквозное шифрование активировано в приложении по умолчанию для всех звонков и сообщений. Скрытые и секретные чаты были запущены в 2017 году, и теперь, в 2020 году, исчезающие сообщения перенесли в обычные чаты для более безопасной коммуникации.

Источник: Viber