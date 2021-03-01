Viber: В Україні різко зросло використання групових чатів і спільнот, а також чат-ботів для проведення платежів





Месенджер Viber повідомив про стрімке зростання використання групових функцій додатка за рік пандемії. На 170% зросла кількість групових чатів Viber у світі, а на 30% — число переглядів у спільнотах. В Україні середня тривалість перебування у додатку виросла на 40%, а число активних спільнот — на 120%.

В Україні частота використання групових функцій збільшилась наступним чином:

За рік число відправлених групових повідомлень збільшилось на 20%;

Кількість переглядів публікацій у спільнотах стала більшою на 130%;

Число вхідних групових відеодзвінків, які недавно були запущені, збільшилась на приблизно 19% за останні 3 місяці, в той час, як вихідних дзвінків — на 22% за той самий період.

З моменту запуску функції, який відбувся менш ніж рік тому, Сполучені Штати Америки, Україна та Греція стали найактивнішими країнами-користувачами групових відеодзвінків Viber. Можливість перегляду на екрані одночасно шести користувачів у режимі сітки як на мобільному пристрої, так і через комп’ютер — чудове рішення для організації всіх видів справ — від проведення ділових зустрічей до онлайн курсів.

Змінились також і показники користування чат-ботами. Після пілотного запуску в Україні, який відбувся наприкінці 2020 року, функція проведення платежів у ботах Viber стала доволі популярною:

Понад 1.4 мільйони користувачів підписані на чат-боти, за допомогою яких можна проводити транзакції;

Кількість проведених через чат-боти платежів збільшилась вдвічі з моменту запуску;

20% користувачів ботів час від часу здійснювали транзакції.

Нещодавно месенджер Viber підбив підсумки 2020 року та визначив ключові тенденції у взаємодії бізнесу з аудиторією.

Джерело: Viber