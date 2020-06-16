Viber запустил групповые видеозвонки неограниченной продолжительности с участием до 20 человек

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Компания Rakuten Viber объявила об официальном запуске групповых видеозвонков, новая функция уже доступна для пользователей Viber в Украине и всем мире.

Групповые видеозвонки Viber доступны без ограничений обмена данными, чтобы до 20 участников могли проводить встречу и работать одновременно. Разработчики также отметили, что Viber не имеет доступа к данным, которыми обмениваются пользователи при звонке, тем самым обеспечивая безопасность данных.

Чтобы начать групповой видеочат в Viber необходимо нажать кнопку «Видео» в верхней части экрана или пригласить больше участников в текущий видеозвонок. При групповых видеозвонках трансляция спикера отображается у всех участников беседы. Кроме того, при необходимости каждый участник конференции может закрепить видео того или иного человека на своем экране смартфона, а также отключить у себя звук и/или видео и посмотреть, сделали ли это другие.

Разработчики считают, что новая функция будет полезной как для проведения деловых встреч онлайн и образовательных мероприятий, так и спортивных, кулинарных и любых других мастер-классов.

Источник: Viber