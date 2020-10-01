Вице-президент Google подтвердил, что микро-радар Project Soli и система Motion Sense вернутся в будущем

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Представленный вчера Pixel 5 во многом не дотягивает до флагмана прошлого поколения Pixel 4 — в угоду снижения цены (новинка на $100 дешевле) Google, в числе остального, пожертвовала функцией бесконтактного жестового управления Motion Sense.

Система Soli (разработка подразделения ATAP) и основанная на ней функция бесконтактного жестового управления Motion Sense (благодаря ей телефон понимает взмахи руками и видит приближение владельца) являлась одной из ключевых особенностей Pixel 4. Разработка является плодом многолетней работы компании. До смартфонов Pixel технология нашла применение в умных часах LG, а также умной одежде: первое и второе поколения умной куртки Jackard, выпущенной совместно с Leviʼs.

В комментарии The Verge вице- президент и глава аппаратного бизнеса Google Рик Остерло сообщил, что микро-радар Project Soli и жесты в будущем вернуться в новых продуктах. Он подтвердил, что решение не использоваться технологию в Pixel 5 обусловлено сугубо ценовым фактором.

К сожалению, глава аппаратного бизнеса не уточнил, когда именно ждать возвращения Project Soli и Motion Sense в серийных продуктах, и что же это будут за устройства. Не так давно в базе FCC было обнаружено устройство с таким радаром (чип использует полосу частот 60 ГГц mmWave) — предполагается, что это может быть новый термостат Nest.

Источник: The Verge