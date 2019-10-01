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Levi’s выпустила две куртки на базе технологии Google Project Jacquard, которая позволяет управлять смартфоном через сенсор на манжете

Levi’s выпустила две куртки на базе технологии Google Project Jacquard, которая позволяет управлять смартфоном через сенсор на манжете

Levi’s выпустила две куртки на базе технологии Google Project Jacquard, которая позволяет управлять смартфоном через сенсор на манжете


Производитель одежды Levi’s анонсировал выпуск новых курток с интегрированной технологией Google Project Jacquard. Она позволяет трансформировать небольшой участок ткани на рукаве в сенсорный пульт дистанционного управления для смартфонов.

Потребителям предлагается две новинки. Стандартная куртка Trucker Jacket будет стоить $198, а Sherpa Jacket, которая предлагает дополнительную подкладку для более холодной погоды, оценивается в $248. Их можно будет купить во многих розничных каналах Levi’s и на сайте компании.

Levi’s выпустила две куртки на базе технологии Google Project Jacquard, которая позволяет управлять смартфоном через сенсор на манжете

Куртки получили новый модуль Jacquard Bluetooth. Он стал более компактным по сравнению с версией, использовавшей в предыдущей куртке Commuter Jacket. Благодаря этому его проще интегрировать в манжету куртки. Кроме того, изменился и сам способ изготовления куртки. Если ранее чувствительные к прикосновениям нити Jacquard вплетались в саму ткань рукава, то теперь используется обычная ткань, на которую в нужном месте наносится небольшой фрагмент ткани Jacquard. Он расположен на манжете левого рукава. Это позволило снизить стоимость готового изделия. Напомним, оригинальная Commuter Jacket оценивалась в $350.

Levi’s выпустила две куртки на базе технологии Google Project Jacquard, которая позволяет управлять смартфоном через сенсор на манжете

Для сенсорной панели на манжете можно запрограммировать до 4 различных жестов и касаний для выполнения примерно дюжины различных действий, таких как воспроизведение/пауза музыки, отключение звука смартфона, добавление места на карту и т.д. Также возможна интеграция с Uber и наушниками Bose.

Levi’s выпустила две куртки на базе технологии Google Project Jacquard, которая позволяет управлять смартфоном через сенсор на манжете

Сам модуль Jacquard имеет размеры с флэш-накопитель, он устанавливается в соответствующий слот на рукаве и подключается к смартфону через беспроводное соединение Bluetooth. Он заряжается через порт Micro USB. В устройстве есть светодиод для информирования о различных событиях.

Источник: The Verge

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