Levi’s выпустила две куртки на базе технологии Google Project Jacquard, которая позволяет управлять смартфоном через сенсор на манжете





Производитель одежды Levi’s анонсировал выпуск новых курток с интегрированной технологией Google Project Jacquard. Она позволяет трансформировать небольшой участок ткани на рукаве в сенсорный пульт дистанционного управления для смартфонов.

Потребителям предлагается две новинки. Стандартная куртка Trucker Jacket будет стоить $198, а Sherpa Jacket, которая предлагает дополнительную подкладку для более холодной погоды, оценивается в $248. Их можно будет купить во многих розничных каналах Levi’s и на сайте компании.

Куртки получили новый модуль Jacquard Bluetooth. Он стал более компактным по сравнению с версией, использовавшей в предыдущей куртке Commuter Jacket. Благодаря этому его проще интегрировать в манжету куртки. Кроме того, изменился и сам способ изготовления куртки. Если ранее чувствительные к прикосновениям нити Jacquard вплетались в саму ткань рукава, то теперь используется обычная ткань, на которую в нужном месте наносится небольшой фрагмент ткани Jacquard. Он расположен на манжете левого рукава. Это позволило снизить стоимость готового изделия. Напомним, оригинальная Commuter Jacket оценивалась в $350.

Для сенсорной панели на манжете можно запрограммировать до 4 различных жестов и касаний для выполнения примерно дюжины различных действий, таких как воспроизведение/пауза музыки, отключение звука смартфона, добавление места на карту и т.д. Также возможна интеграция с Uber и наушниками Bose.

Сам модуль Jacquard имеет размеры с флэш-накопитель, он устанавливается в соответствующий слот на рукаве и подключается к смартфону через беспроводное соединение Bluetooth. Он заряжается через порт Micro USB. В устройстве есть светодиод для информирования о различных событиях.

Источник: The Verge