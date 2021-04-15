Вице-президент Tesla China пообещал, что компания будет хранить данные китайцев в Китае

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Вице-президент Tesla China по внешним связям Тао Линь пообещал, что компания будет хранить всю информацию, собранную в Китае, на локальных китайских серверах. Этот жест стал ответом на недавние опасения по поводу возможного сбора данных — вплоть до шпионажа в интересах американского правительства.

Соответствующее заявление прозвучало на недавнем круглом столе, организованном Национальной комиссии по развитию и реформам Китая (NDRC), сообщает Global Times.

«Во вторник руководитель Tesla попытался развеять недавние опасения касательно безопасности данных в его популярных электромобилях, подтвердив, что все данные, собранные в Китае, будут размещаться и храниться на серверах в Китае».

Китайских чиновников, в числе остального, настораживала камера в салоне Tesla, встроенная в зеркало заднего вида камеры. Но топ-менеджер заверил, что она пока неактивна. Напомним, ее предназначение — видеофиксация вандализма, когда заработает сервис роботакси Tesla Network.

В конце прошлого месяца в западных СМИ появились сообщения, что Народно-освободительная армия Китая распорядилась запретить владельцам Tesla парковать свои автомобили на базах и места проживания семей работников отраслей оборонных предприятий из-за опасений шпионажа. Также сообщалось, что государственным служащим, работающим в некоторых правительственных структурах, настоятельно порекомендовали прекратить использовать автомобили Tesla на работе. Власти Китая обеспокоились, что автомобили Tesla потенциально могут постоянно подслушивать, используя камеры и другие сенсоры для сбора данных.

Глава Илон Маск обратился к Китаю, чтобы развеять эти опасения.

«Мы заинтересованы сохранять конфиденциальность любой информации. Если Tesla будет использовать автомобили для шпионажа в Китае или где-либо еще, нас отрубят». С выступления Илона Маска в рамках видеоконференции с участниками Форума развития

Стоит ли говорить, какое большое значение для Tesla имеет рынок Китая, учитывая, что свой первый завод за пределами США компания Илона Маска построила именно в Поднебесной, и сейчас китайский рынок выступает главным движителем роста бизнеса. В 2020 году Tesla продала в Китае 147 445 электрокаров — треть от общего объема продаж.