Tesla отчиталась о выпуске более 500 тысяч автомобилей по итогам 2020 года и запустила сборку Model Y на шанхайском заводе





Tesla сегодня отчиталась о поставках авто за четвертый квартал 2020 финансового года и весь год в целом. По итогам года компания Илона Маска произвела 509 737 автомобилей, из которых 499 550 были доставлены клиентам. То есть, можно сказать, что годовой план в 500 тысяч единиц (в 2019 результат составил 367 500 авто) компания, как и ожидалось, выполнила.

По итогам заключительного квартала Tesla установила для себя новый рекорд, выпустив за трехмесячный период с октября по декабрь суммарно 179 757 автомобилей и доставив покупателям 180 570 машин. Для сравнения, за аналогичный период 2019 года Tesla произвела и отгрузила покупателям 104 891 и 112 000 авто, а третьем квартале 2020-го эти показатели составляли 145 036 и 139 300 машин соответственно.

Ниже в таблицах приведены более подробные данные о производстве и поставках автомобилей Tesla:

За четвертый квартал 2020-го

Автомобили Число произведенных авто, штук Число доставленных авто покупателям, штук Доля приобретенных авто по программе лизинга Model S/X 16 097 18 920 11% Model 3/Y 163 660 161 650 7% Всего 179 757 180 570 8%

За весь 2020-й

Автомобили Число произведенных авто, штук Число доставленных авто покупателям, штук Model S/X 54 805 57 039 Model 3/Y 454 932 442 511 Всего 509 737 499 550

Как и прежде, бо́льшую часть в структуре составляют младшие седаны Model 3 и кроссоверы Model Y, которые делят одну платформу — 163 660 штук, или 91% от общего объема произведенных за квартал машин против 88% в предыдущем квартале. Производитель не указывает отдельно результат Model Y, как и не дает данных об объемах производства и поставках в разрезе заводов. По итогам года общая доля Model 3 и Model Y выросла до 89% в общем объеме произведенных автомобилей.

Одновременно Tesla подтвердила недавние сообщения о начале серийного выпуска кроссоверов Model Y на Gigafactory 3 в Шанхае, их начнут поставлять клиентам в ближайшее время. Ранее говорилось, что мощность линии Phase 2 по сборке Model Y составит 100 тыс. в год и это означает, что Tesla достигла важной производственной цели — ее мощности почти достигли 1 млн авто, как и планировалось изначально. Без линии Phase 2 суммарные мощности действующих заводов Tesla в США и Китае составляли 840 тысяч авто.

Полный финансовый отчет, как обычно, будет опубликован только в конце месяца. Впрочем, как мы уже отмечали ранее, уже сейчас практически не остается никаких сомнений, что 2020-й станет первым прибыльным годом в истории Tesla. Накануне публикации отчета на фоне оптимистических прогнозов аналитиков акции Tesla впервые преодолели рубеж в 700 долларов и продолжают торговаться выше этой отметки.