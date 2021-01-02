Tesla отчиталась о выпуске более 500 тысяч автомобилей по итогам 2020 года и запустила сборку Model Y на шанхайском заводе
Tesla сегодня отчиталась о поставках авто за четвертый квартал 2020 финансового года и весь год в целом. По итогам года компания Илона Маска произвела 509 737 автомобилей, из которых 499 550 были доставлены клиентам. То есть, можно сказать, что годовой план в 500 тысяч единиц (в 2019 результат составил 367 500 авто) компания, как и ожидалось, выполнила.
По итогам заключительного квартала Tesla установила для себя новый рекорд, выпустив за трехмесячный период с октября по декабрь суммарно 179 757 автомобилей и доставив покупателям 180 570 машин. Для сравнения, за аналогичный период 2019 года Tesla произвела и отгрузила покупателям 104 891 и 112 000 авто, а третьем квартале 2020-го эти показатели составляли 145 036 и 139 300 машин соответственно.
Ниже в таблицах приведены более подробные данные о производстве и поставках автомобилей Tesla:
- За четвертый квартал 2020-го
|Автомобили
|Число произведенных авто, штук
|Число доставленных авто покупателям, штук
|Доля приобретенных авто по программе лизинга
|Model S/X
|16 097
|18 920
|11%
|Model 3/Y
|163 660
|161 650
|7%
|Всего
|179 757
|180 570
|8%
- За весь 2020-й
|Автомобили
|Число произведенных авто, штук
|Число доставленных авто покупателям, штук
|Model S/X
|54 805
|57 039
|Model 3/Y
|454 932
|442 511
|Всего
|509 737
|499 550
Как и прежде, бо́льшую часть в структуре составляют младшие седаны Model 3 и кроссоверы Model Y, которые делят одну платформу — 163 660 штук, или 91% от общего объема произведенных за квартал машин против 88% в предыдущем квартале. Производитель не указывает отдельно результат Model Y, как и не дает данных об объемах производства и поставках в разрезе заводов. По итогам года общая доля Model 3 и Model Y выросла до 89% в общем объеме произведенных автомобилей.
Одновременно Tesla подтвердила недавние сообщения о начале серийного выпуска кроссоверов Model Y на Gigafactory 3 в Шанхае, их начнут поставлять клиентам в ближайшее время. Ранее говорилось, что мощность линии Phase 2 по сборке Model Y составит 100 тыс. в год и это означает, что Tesla достигла важной производственной цели — ее мощности почти достигли 1 млн авто, как и планировалось изначально. Без линии Phase 2 суммарные мощности действующих заводов Tesla в США и Китае составляли 840 тысяч авто.
Полный финансовый отчет, как обычно, будет опубликован только в конце месяца. Впрочем, как мы уже отмечали ранее, уже сейчас практически не остается никаких сомнений, что 2020-й станет первым прибыльным годом в истории Tesla. Накануне публикации отчета на фоне оптимистических прогнозов аналитиков акции Tesla впервые преодолели рубеж в 700 долларов и продолжают торговаться выше этой отметки.
Акции Tesla устремились к новому рекорду (700 долларов) на фоне прогнозов аналитиков о выполнении годового плана по продажам 500 тысяч авто [Обновлено: есть рекорд!]
- В модельном ряду Tesla сейчас четыре легковых автомобиля (Model S, Model X, Model 3 и Model Y) и на подходе еще четыре уже анонсированных новинки — спорткар Roadster 2, тягач Tesla Semi, бронепикап Cybertruck и дополняющий его электрический квадроцикл. Все они должны выйти на рынок уже в следующем году.
- На сегодняшний день у Tesla есть три завода Gigafactory и еще один завод во Фримонте (его Tesla в свое время выкупила у Toyota и GM), где выпускаются автомобили и литий-ионные аккумуляторные батареи для этих самых автомобилей и систем хранения энергии.
- Строительство европейского завода Tesla Gigafactory 4 в немецком Бранденбурге и нового американского завода Gigafactory 5 в Техасе идет очень быстрыми темпами. Завод Gigafactory 4 должен заработать уже в 2021 году (сперва будет введена линия по сборке Model Y, а следом начнется выпуск Model 3). На Gigafactory 5 будут выпускаться Cybertruck, кроссоверы Model Y и седаны Model 3 для Восточного побережья США, а также тягачи Tesla Semi. Линия по выпуску Model Y на Gigafactory 5 тоже должна заработать в 2021 году.