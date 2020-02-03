Видео: интригующая и пугающая (своей ценой) раскладушка Samsung Galaxy Z Flip с гибким экраном во всей красе

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Раскладушка Samsung Galaxy Z Flip с гибким экраном будет представлена 11 февраля на мероприятии Galaxy Unpacked 2020 вместе с основной флагманской серией Galaxy S20. Мы уже знаем большую часть технических характеристик, а также видели само устройство на огромном числе изображений и живых фотографий. Теперь появилось видео, демонстрирующее грядущую раскладушку Samsung Galaxy Z Flip во всей красе. Ролик опубликовал известный инсайдер и дизайнер Бен Гескин. К тому же, оно в точности согласуется с предыдущими утечками, не оставляя никаких сомнений насчет дизайна.

Samsung Galaxy Z Flip — First Hands On Video pic.twitter.com/4b8Uzt5kRB — Ben Geskin (@BenGeskin) February 2, 2020

Ролик позволяет полноценно рассмотреть смартфон во весь рост и отдельные детали. В частности, крупным планом видно небольшой (дюймовый) монохромный дисплей на внешней части корпуса, где будет отображаться скорость зарядки, заряд аккумулятора и прочая информация.

Кроме того, на видео показан процесс раскрытия и закрытия смартфона. Увы, подтвердить или опровергнуть предыдущие данные о заметной складке в месте сгиба это видео не позволяет.

Ролик уже просмотрели более 3 млн раз, что еще раз подтверждает высокий интерес к раскладушке и именно такому форм-фактору сгибаемых телефонов.

Galaxy Z Flip получит дисплей Super AMOLED диагональю 6,7 дюйма разрешением 2636х1080 пикселей, однокристальную систему Snapdragon 855+, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти UFS 3.0, аккумулятор емкостью 3300 мА·ч с поддержкой 15-ваттной зарядки и камеры разрешением 12 и 12 Мп. Габариты в разложенном состоянии —167,9х73,6х6,9-7,2 мм, в сложенном — 87,4х73,6х15,4-17,3 мм, масса — 183 г.

Смартфон Galaxy Z Flip будет предложен в различных цветах корпуса, а вот его цена, вопреки первоначальным слухам, будет достаточно высокой. По уточненным данным, в Европе за Galaxy Z Flip будут просить от 1599 евро.

Источник: Twitter