Обновлено: Испытания прототипа Starship SN11 завершились неудачей — он взорвался перед посадкой





Наблюдаем за четвертыми «прыжковыми » испытаниями прототипа будущего межпланетного корабля Starship — аппарат с порядковым номером SN11 готовится к прыжку на 10 километров, которые, по словам главы SpaceX Илона Маска, могут начаться в 16:00 по киевскому времени.

Обновлено: четвертые летные испытания прототипа Starship завершились неудачей. Прототип Starship SN11 поднялся на запланированные 10 км и начал снижение, но при спуске трансляция оборвалась. После снижения ниже одного километра Starship приступил к выходу в вертикаль для последующей мягкой посадки, но преуспеть на сей раз не удалось. Что именно помешало Starship SN11 приземлится на этот раз, пока неясно. В SpaceX пока анализируют ситуацию и вскоре должны сообщить подробности.

Изначально SpaceX планировала провести атмосферные испытания Starship в минувшую пятницу 26 марта, но в итоге перенесла их на 29 марта в связи с необходимостью дополнительных проверок. Вчера испытания снова перенесли, поскольку инспектор FAA не смог вовремя добраться до площадки в Бока-Чика. Сегодня SpaceX в третий раз попытается провести испытания, но, если судить по трансляции, пока погодные условия оставляют желать лучшего, так что высока вероятность очередного переноса.

Официальная прямая трансляция испытаний от SpaceX начнется за пару минут до старта (добавим окно трансляции, как только она начнется). Пока же можно следить за подготовкой к запуску на площадке в Бока-Чика посредством неофициальных стримов. Один из самых популярных западных YouTube-каналов, круглосуточно ведущих наблюдение за разработкой Starship — NASASpaceflight.

Официальная трансляция запуска Starship SN11

Трансляция запуска Starship SN11 от NASASpaceflight (на английском языке)

Детали программы испытаний Starship SN11 можно узнать из нашей предыдущей заметки.