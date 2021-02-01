Віталій Кличко взяв участь у відкритті першого в Україні магазину IKEA [фотогалерея]





Мер Києва Віталій Кличко взяв участь у відкритті першого в Україні фізичного магазину IKEA. Разом із мером перший магазин шведської фірми в Києві відкрили та оглянули керівник ІКЕА-Україна Флоріан Мєллє і Надзвичайний та Повноважний посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг.

«Мені приємно привітати компанію IKEA, киян і всіх українців із запуском роботи першого фізичного магазину в Україні. І я радий, що він відкривається в столиці. Ми спільно працювали над тим, щоб втілити цю ідею. Ми зустрічалися 4 роки тому в Давосі, кілька разів у Києві. І тепер вже бачимо реалізацію нашого співробітництва. Особливо це важливо в такій непростій для бізнесу в усіх країнах ситуації, спричиненій пандемією», – сказав Віталій Кличко.

Він також підкреслив, що одним зі своїх важливих завдань як мера європейської столиці вважає залучення іноземних інвестицій у Київ.

«Ми розуміємо, що для бізнесу вкрай важлива стабільність і передбачуваність економічної ситуації. І тому столична влада запровадила відкритість та прозорість у своїй роботі, щоб інвестори та іноземні компанії були зацікавлені виходити на ринок Києва. І я задоволений, що наша кількарічна співпраця зі шведською компанією IKEA дала результат», – наголосив Віталій Кличко.

Мер зазначив, що прихід такого інвестора, як IKEA особливо цінний у ситуації, яку сьогодні долає світ у зв’язку з пандемією.

«І це – той позитивний сигнал, що потрібен для залучення й інших міжнародних партнерів. Працюємо далі над тим, щоб Київ ставав привабливим для інвесторів та комфортним містом для його мешканців – із якісними товарами і послугами!» – підкреслив Віталій Кличко.

Надзвичайний та Повноважний посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг наголосив, що ІКЕА не просто відкриває у Києві перший фізичний магазин, а також пропагує таким чином відповідальне споживання, гендерну рівність і сталий розвиток. У планах шведської компанії – відкриття і наступних магазинів в Україні.

Нагадаємо, що вперше чутки про вихід IKEA на український ринок з’явилися в 2005 році. Офіційний інтернет-магазин IKEA почав роботу в Україні 14 травня 2020 року, і вже в перші години після запуску наплив користувачів помітно ускладнив роботу порталу. До початку 2021 року рітейлер відкрив в Києві три точки видачі інтернет-замовлень: в ТРЦ Rive Gauche, гіпермаркеті Metro на Кільцевій дорозі та ТРЦ Lavina Mall.

Спочатку шведи планували відкрити точку формату City Store восени 2019 року в ТРЦ Ocean Mall, який знаходиться на Либідській площі поруч з ТРЦ Ocean Plaza. Але ТРЦ так і не був відкритий і плани виходу на український ринок знову довелося переглянути. В результаті влітку 2020-го був підписаний договір з ТРЦ Blockbuster Mall, і за планом магазин в новій концепції повинен був прийняти перших відвідувачів до кінця 2020 року. Карантинні обмеження і закриття всіх ТРЦ для відвідувачів в період з 8 по 25 січня змусили в черговий раз змінити терміни відкриття – правда, всього на місяць.

Джерело: КМДА